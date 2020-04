Livgardens Tambourkorps og Livgardens Musikkorps havde sendt et lille hold musikere forbi Benediktehjemmet i anledning af, at Prinsesse Benedikte onsdag fyldte 76 år. Beboerne samlede sig på terrasser og balkoner. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Sang og musik på prinsessens fødselsdag

Under plejecentrenes nedlukning for besøg udefra har ledelse og personalet gjort sig umage for at øge aktiviteterne inden for murene - og enkelte gange uden for murene.