Vi indleder med borgmester Thomas Lykke Pedersen, der her introducerer en sag om jagt på kommunale arealer - hvis han ser lidt krampagtig ud, skyldes det, at sagen traditionen tro kommer i byrådet hvert år og ender i mindst en halv times debat.

Se billederne: Sådan gik byrådets virtuelle byrådsmøde

Der var ingen, der kom med nedsættende bemærkninger om hinanden på et tidspunkt, hvor de havde glemt at slå deres mikrofon fra.

Omtrent halvanden time inde i det virtuelle byrådsmøde i Fredensborg Kommune kunne nogle dog høre støj i baggrunden. Det lød som om, at en af deltagerne så en amerikansk komedie for åben mikrofon - i al fald var latteren umiddelbart umotiveret og meget vedvarende. Det blev dog løst undervejs efter en 10-15 minutter.

Umiddelbart virkede det til, at alle kunne deltage i mødet - selvom Ulla Hardy-Hansen (K) i begyndelsen havde et problem med at få teknikken til at fungere, og derfor kunne man på et tidspunkt se hende - ved en fejl - afbryde Tinne Borch Jacobsens indlæg om jagt på kommunale arealer.

Enkelte byrådsmedlemmer skulle også vænne sig til, at de var på med video også efter at de havde sagt det sidste ord i en debattråd - indtil den næste i talerækken fik ordet. Her klarede alle byrådsmedlemmer fint at holde værdigheden og opmærksomheden.

Tinne Borch Jacobsen (V) fortalte, at der var blevet skudt tre prikænder under sidste års fire jagter på kommunale arealer, og kort efter tonede Ulla Hardy-Hansen frem på skærmen i telefonsamtale med det, der sandsynligvis var kommunaldirektøren.

Desuden var der en lang debat om udviklingen af Nivås nye bymidte - en debat, der kan læses i resume i den tilknyttede artikel.

Efter to timer og 27 minutter sluttede byrådsmødet med, at borgmester Thomas Lykke Pedersen takkede for, at byrådsmedlemmerne havde gjort det let at lede mødet.

Bemærkningen udløste en spredt latter, og byrådsmødet tonede ud til flere af politikerne, der fastslog, at de glædede sig til at mødes i den fysiske byrådssal snarest muligt.