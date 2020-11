Se billederne: Plejecentret er klar, men "Vejrsvampen" kommer senere

Byggeriet af det nye pleje- og rehabiliteringscenter Skovgården er nu færdig, og bygningerne er taget i brug. Frederiksborg Amts Avis' fotograf har været forbi området for at fotografere, hvordan Skovgården ligger i landskabet - og for at vise, hvordan arkitekturen er.