Se billederne: Planerne om nyt bibliotek har fået vokseværk

Efter planerne for det nye bibliotek har været behandlet i Kulturudvalget, er det vokset med knap 1000 kvadratmeter

Fredensborg - 16. juni 2021 kl. 17:25 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Planerne for det kommende bibliotek i Fredensborg er vokset, men pengene er ikke fulgt med. Sådan kan man sige om det nye bibliotek og lægehus, der er på tegnebrættet i Fredensborg.

Sagen har netop været behandlet i Kulturudvalget og skal på mandag behandles i byrådet.

Ifølge sagsfremstillingen løb det oprindelige projekt op i 72 mio. kr. hvoraf der skal afsættes 42 mio. kr. til ombygningen af biblioteket i stuen og på 1. salen, mens der skal afsættes 12 mio. kr. til et nyt lægehus på første sal.

Men efter sagen har været behandlet i Kulturudvalget, har biblioteket fået vokseværk. Nu er det ikke længere nok at bare at placere det i stuen. Nu skal der også være bibliotek på en del af 1. sal. I alt er biblioteket vokset med knap 1000 kvadratmeter, som der endnu ikke er budgetteret med, fremgår det af sagsfremstillingen.

"Det oprindelige projekt er vokset fra 1.235 m2 til 2181 m2, og der blev ikke taget stilling til det yderligere budget," skriver forvaltningen.

Facade i to plan Fredensborg Kommune købte tidligere på året den gamle Kiwibutik, for 7.5 mio. kr. og selvom kommunen efter planen først overtager lokalerne til nytår, så er der projektet allerede langt fremme på tegnebrættet. Ifølge skitserne i sagsfremstillingen skal de to etager bindes tættere sammen, ved at fjerne et stykke af etageadskillelsen langs Jernbanegade, så facaden bliver i to etager. Derved kommer der mere lys og luft ind. De to etager skal bindes sammen af en indvendig vindeltrappe.

"Det er vigtigt at åbne bygningen og biblioteket ud mod Jernbanegade og gerne mod hele byen og slottet. Her er der særligt fokus på facaden og indgangen til biblioteket," lyder det i sagsfremstillingen hvor det understreges, at det kun er et idé oplæg. Alligevel tegner der sig allerede nu et klart billede af, hvordan det nye bibliotek og sundhedshus kommer til at se ud.

Sundhedshus skrumper Af sagsfremstillingen fremgår det også, at der i oprindelige projekt skulle afsættes 660 kvadratmeter til udlejning af lokaler til et sundhedshus, men siden er planerne blevet ændret, så der nu kun skal afsættes 400 kvadratmeter til et lægehus. Hvad der skal ske med de sidste 200 kvadratmeter er fortsat uklart og forvaltningen arbejder i øjeblikket på et nyt oplæg for at få budgettet til at hænge sammen, fremgår det.

"Det nye byggeri vil medføre øgede driftsomkostninger. Her vil dog også skulle indregnes lejeindtægter fra de sundhedsfaglige aktører i lokalerne på 1. sal," skriver forvaltningen og fortsætter:

"Der er en forståelse med lægerne om en husleje på 1.200 kr. pr. m2. Det vil sige en årlig lejeindtægt i på 480.000 kr. for de 400 m2, som indrettes til lægeklinik. I forhold til lejeindtægter for de resterende 200 m2 til andre sundhedsfaglige aktører er det mere usikkert," fremgår det af sagsfremstillingen.

Politisk opbakning Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) erkender at projektet er vokset, men siger:

"Projektet har ændret sig efter det har været i Kulturudvalget og de har haft nogle ønsker til det," siger han og tilføjer:

"Det vigtigste er, at der er politisk enighed og opbakning til projektet, og så må vi indgå forhandlinger for at finde resten af pengene," siger han.