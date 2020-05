Se billedserie Uha, skrevet på ubehjælpelig vis uden grafisk æstetik, kan ses mange steder i Nivå-området. Flemming Rømer oplyser, at Nordsjællands Park og Vej samler info sammen og senere vil sende et firma ud, der kan rense graffitien.

Se billederne: Ny graffiti breder sig

Fredensborg - 16. maj 2020

På cykelture i Nivå har en af avisens læsere bemærket, at graffiti med tagget »UHA« ses flere og flere steder. På mure, busskure, bænke og pæle. Hvornår bliver det fjernet?

Der er fokus på graffiti, men mængden af graffiti skal nå et vist omfang, inden der tages en runde for at rense, lyder svaret. Desuden er der nogle dilemmaer:

- Nordsjællands Park og Vej puljer det sammen, og når der er meget graffiti, tages der kontakt til det selskab, som vi har en aftale med. De skal fjerne graffitien, og vi skal selvfølgelig prøve at gøre det så hurtigt som muligt, siger Flemming Rømer (DF), formand for Nordsjællands Park og Vej.

Han påpeger, at der også er udfordringer i at rydde op i graffitien. Målerskabene, som er blevet sprayet med bogstaverne UHA, må kommunen for eksempel ikke oprense, fordi det er privat ejendom. Læskurene ved busserne er kommunens, selvom trafikselskabet Movia sørger for selve busserne. Derfor bliver læskurene renset.

- Vi har undersøgt, om vi må rense for graffiti på privat ejendom, fordi det vil være lettere, men det må vi ikke, og det er også klart nok. Hvis vi fjerner graffiti på målerskabene, kan for eksempel SuperBrugsen med rette spørge os, hvorfor de selv skal betale for at få fjernet graffiti, forklarer Flemming Rømer.

»UHA« er et tag, der kan ses i en mere kunstnerisk form på billeder af graffiti på s-toge og mure i København. For et par år siden havde de problemer med »UHA« i Islandshøjparken, hvor afdelingsbestyrelsen for Nivåhøj III i beretningen for 2018 skrev:

»Som nogen har bemærket, er der en graffiti tegner, der render rundt og skriver UHA på alt muligt. Det er irriterende, og koster os en formue at få det fjernet. Indtil nu har vi fjernet hans UHA på skraldespande, skilte og murværk. Det er typisk på stien mod fodboldbanen han huserer«.

Flemming Rømer opfordrer til, at borgerne bruger app'en Giv et tip, hvis de ser graffiti, der skal fjernes. Den kan downloades via www.nspv.dk/giv-et-tip