Se billedserie Tre børn fra 0. klasse tog i mod Kronprinsen. Fra venstre er det Bella 5. år, Kamma 6 år og Rayyan 6 år. Foto: Peter Mailand

Se billederne: Kronprinsen satte motionsdag i gang

Fredag morgen satte kronprins Frederik eleverne fra Nivå Skole i gang med skolernes motionsdag

Fredensborg - 09. oktober 2020 kl. 12:15 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

MOTIONSDAG Selvom om hver femte skole i år har valgt at aflyse skolernes motionsdag på grund af corona, så havde Dansk Skoleidræt i år valgt Nivå Skole, som den skole der skulle have besøg af Kronprins Frederik.

Derfor mødte mødte Kronprins Frederik fredag morgen op på skolen for at sætte skyde motionsdagen i gang.

Her blev han modtaget af en delegation med borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i spidsen, der bød Kronprinsen velkommen.

Og efter en kort tale af Borgmesteren fik Kronprinsen ordet.

"Det er god at få motion. Jeg løber og cykler selv meget i Fredensborg," sagde han og tilføjede:

"Nyd det! I har ferie lige om lidt," lød det fra Kronprinsen inden han satte motionsdagen i gang.

Opvarmningsdans Herefter dansede eleverne fra 5. klasse, en opvarmingsdans for at vise hvordan man kan få motion med - med afstand. Naturligvis.

For selvom det traditionsrige motionsløb har været afholdt hvert år siden 1982 på sidste dag inden efterårsferien, så var meget ændret i år.

For på grund af risikoen for coronasmitte har Dansk Skoleidræt i år udviklet inspirationsmateriale til, hvordan skolerne kan afvikle motionsdagen forsvarligt. Derfor er der både udgivet en opvarmningsdans, der kan afvikles med afstand, og et aktivitetsløb, hvor eleverne ud fra temaet "Verdensmål i bevægelse" kommer rundt til forskellige poster.

på grund af restriktionerne var boldbanen også inddelt i klasser, så hver klasse lavede øvelser for sig selv.

I dagens anledning sendte to landsdækkende tv-stationer direkte fra idrætspladsen i Nivå, hvor skolens elever var samlet.

Stor ros til lærerne Borgmester Thomas Lykke Pedersen glædede sig over, at Nivå Skole i år er blevet udvalgt af Dansk Skoleidræt.

"Der er nogle skoler, der har aflyst i år på grund af corona. en der har de vurderet på Nivå Skole, at de godt kunne afholde det her forsvarligt. Så stor ros til idrætslæreren Mette Jensen og de andre lærere, for at de afholder sådan et arrangement," siger han og tilføjer:

"Det er dejligt, at Kronprinsen interesserer sig for det her," siger han.

Motion er vigtig Selvom en lang række skoler i år måtte aflyse motionsdagen, så mener Kronprinsen, at dagen er vigtig.

"Det er vigtigt, at man fastholder at afholde skolernes motionsdag, for motion er sundt og børnene kan jo godt finde ud af at holde afstand. Så må skolerne jo tænke ud af boksen og lægge hovederne i blød, så de kan holde restriktionerne," siger han.

Heller ikke formanden for Børne- og skoleudvalget i Fredensborg Kommune, Per Frost Henriksen (S) kan få armene ned.

"Jeg synes, at vi er gode til at holde coronaretsirktionerne, og sørger for at holde afstand. For det er vigtigt, at vi fastholder at børnene kan få motion og eleverne får rørt sig," siger han og tilføjer:

"Det er jo en fantastisk dag dag og et stort cadeau til Kronprinsen, at han bakke op om det her," siger han.