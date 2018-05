Ni måneders hårdt arbejde - og Rejsestalden står flot over for Fredensborg Store Kro. Deadline for Niels Fennet var kronprinsens fødselsdag senere på måneden, og den frist er overholdt. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Historisk rejsestald er klar til gæster

- Ni måneder til at sætte den gamle bygning i stand er ikke lang tid, og mange troede ikke, at det var muligt. Jeg har også selv været med til at styre byggeprocessen. Jeg har været her hver eneste morgen og hver eneste aften for at tage stilling til alle de ting, der opstår, fortæller Niels Fennet og forklarer, at Rejsestalden er indrettet med hotelværelser på en måde, hvor der er udtænkt særlige løsninger for hvert enkelt rum.