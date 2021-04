Se billedserie Per Arnoldi (tv.) i sin stol, hvor han betragter tilblivelsen af det monument, han står bag. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Her knoklede de for færdiggørelsen af monument, som dronningen skal indvie

Per Arnoldi har de sidste dage fulgt tilblivelsen af monumentet ”Oktober 1943”, som markerer danske jøders flugt til Sverige under 2. Verdenskrig og han står bag. Han er tilfreds, selvom der på dagen for deadline var en enkelt udfordring

Fredensborg - 28. april 2021 kl. 19:00 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

På Peder Mads Strand i Humlebæk bliver der denne uge opført en 3 x 3 meter »svævende« flise i lysegrå granit med inskriptionen »Oktober 1943« og en tre meter lang tiltet båd i massiv sort diabas ovenpå. Monumentet markerer danske jøders flugt til Sverige under 2. Verdenskrig og skal indvies af dronningen onsdag i næste uge. Per Arnoldi, der står bag værket og de sidste mange dage har besøgt stranden for at følge tilblivelsen af værket, glæder sig.

- Det får en helt fantastisk placering med et smukt bagtæppe over til Sverige. Og det passer så godt til det her lokalområde, siger Per Arnoldi fra sin stol på Peder Mads Strand.

Den har han siddet i de sidste mange dage for at følge med i opførelsen af det monument, han står bag. Selv er han fra Espergærde, og hans kones tante, der var i modstandsbevægelsen, svømmede under krigen hele vejen fra Humlebæk til Sverige. I samme retning som båden ovenpå den kæmpe granitflise peger.

- Symbolikken er enkel, og selvfølgelig skal båden pege mod Sverige, uddyber han.

Det er samtidig meningen, man ved hjælp af båden, der kommer til at stå tiltet på flisen, skal få fornemmelsen af, at flugten kunne gå galt.

- Jeg vil ikke sige, at jeg har skullet opfinde det her værk. Jeg har snarere skullet finde det, for historien er der jo. Men det var vigtigt at have et klart flugtsymbol med i form af jollen. Det er også derfor, den er kulsort, siger Per Arnoldi.

Kunstner på fødegangen Han vil ikke udelukke, at han kommer til at besøge stranden igen inden indvielsen onsdag, selvom alt er klappet og klart. Hvis ikke for at ordne nogle småting omkring værket, så for at betragte det nye monument i de naturlige omgivelser på stranden, klos op af det gamle Hotel Gyfle, hvorfra der blev sendt godt 1000 jøder over Øresund og i sikkerhed i Sverige.

- Hvad er nu det, han står og borer i, spørger Per Arnoldi pludseligt, idet han betragter arbejdet på granitflisen.

Han beroliges hurtigt og får at vide, at der bliver boret i en flise for at rense selve boret, inden arbejdet kan fortsætte. Drillende får Per Arnoldi at vide, at han må have det »ligesom på fødegangen«.

Det har han også, svarer Per Arnoldi. Dog med et smil og glimt i øjet.