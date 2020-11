Se billederne: Her bliver der stået på mål også i miljøkampen

En kunstgræsbane kan både være god for fodboldspillerne og miljøet. Det er den nye bane i Humlebæk et godt eksempel på.

- Jeg er glad for, at vi nu tager en flot og god bane i brug, som klart viser, at miljø og sportslige hensyn fint kan gå hånd i hånd, når bare vi tænker os om og er villige til at prioritere efter det, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen i en pressemeddelelse.