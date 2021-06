Se billederne: Fornem pris for slotshaven overrakt ved reception

"Jeg ønsker et stort og varmt tak til alle, der har været en del af restaureringsprojektet i Fredensborg Slotshave. Hvor er det skønt at vide, at den gamle slotshave nu kan vokse ind i en ny tid til glæde og gavn for danskerne og de kommende generationer." lød det.

Europa Nostra-prisen for kulturarv er blevet uddelt siden 1978 og i den danske afdeling er der stor glæde over, at den flotte hæder.

"Det er en stor glæde for Europa Nostra Danmark, at Fredensborg Slotshave i år får den ærefulde Europa Nostra-pris inden for bevaring af kulturarv, som er den mest eftertragtede af de fire vinder-kategorier, og derfor også svær at opnå. Bestyrelsen for Europa Nostra Danmark glæder sig over at have formidlet denne arkitektoniske perle og den sublime restaurering til anerkendelse i resten af Europa," sagde hun.