Dronningen trådte ud på trappen for at anerkende de fremmødtes lykønskninger.

Se billederne: Dronningens fødselsdag blev igen markeret trods corona

Der var både behørig afstand til hinanden og jubelskrig, da flere hundrede borgere mødte op ved Fredensborg Slot for at markere Hendes Majestæt Dronningens 81-års fødselsdag fredag. Både polititetjente til hest og til fods var også til stede og måtte en enkelt gang bede de fremmødte rykke en anelse tilbage fra vejen, så soldaterne kunne gennemføre deres vagtskifte klokken 12.

Det var også omkring klokken 12, Hendes Majestæt Dronningen trådte ud på trappen ved slottet og vinkede ud til de fremmødte, til deres store begejstring. Selvom det i år er anden gang, corona har sat en stopper for en større fejring af Dronning Margrethes fødselsdag, skulle det ikke være en kæp i hjulet på dem, der ønskede at markere dagen i bedste corona-stil, udendørs og med afstand, eller Hendes Majestæt Dronningen selv for at gå ud og anerkende de fremmødtes lykønskning.