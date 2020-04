Et åbent vindue varslede, at der måske ville ske noget. Pludselig, imens der blev sunget Papirklip for Dronningen, viste hun sig i døren, der blev åbnet. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Dronningen vinkede til folket foran sit slot

Fejringen var improviseret, ikke koordineret. Folk havde lagt vejen forbi i nysgerrighed og forventning om, at der kunne ske noget under vagtskiftet.

De mange hundrede mennesker gjorde sig umage for at holde en god afstand til hinanden, og mange var fra samme familie. De havde flag med, enkelte havde særlige festlige hatte, og politibetjente gik rundt mellem de fremmødte for at sikre, at der blev holdt afstand.