Se billederne: Dronningen indviede monument for jødeflugt i silende regn, og så kom lyset

Fredensborg - 05. maj 2021 kl. 12:12 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Endelig kom dagen. Per Arnoldis monument »Oktober 1943«, der er en 3 x 3 meter lysegrå granitflise med en båd i massiv sort diabas ovenpå, blev i dag indviet af blandt andre Dronning Margrethe og Fredensborgs Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Båden står på den idylliske Peder Mads Strand i Humlebæk og peger i retning af det »forjættede« Sverige. Landet, for hvem der måtte være i fare under 2. Verdenskrig, betød sikkerhed, hvis man rejste over Øresund.

Regnen silede ned, da Dronning Margrethe klippede snoren og indviede monumentet, som hun virkede meget begejstret for. Hun holdt ikke selv en tale, men det gjorde borgmester i Fredensborg Kommune Thomas Lykke Pedersen (S) og kunstneren Per Arnoldi.

- Dagen i dag er befrielsesdagen, som vi fejrer i hele landet. Men dette monument repræsenterer en anden form for befrielse, nemlig den befrielse, som de 7.000 danske jøder oplevede, da de kom i sikkerhed i Sverige - blot få kilometer her fra. Jeg tror, det er svært at forestille sig den angst og frygt, som vores jøder og deres hjælpere skulle gennemgå i oktober 1943, sagde Thomas Lykke Pedersen til indvielsen.

Per Arnoldi fremhævede i sin tale, at indvielsen ikke var en fernisering, men en måde at mindes evakueringen af danske jøder. Og netop imens han talte, kiggede han impulsivt op og bemærkede, at solen, lyset, gjorde sit indtog, passende og apropos fra Sverige.

Klik på billedserien og se, hvordan monumentet blev indviet af Dronning Margrethe den 5. maj på Peder Mads Strand i Humlebæk.

