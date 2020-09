Se billederne: Cyklister må køre ad smalle ukrudtsspor

I øjeblikket er den skrinlagt, fordi den bliver dyrere end de 1,5 millioner kroner, der blev afsat i sidste års budget. Ruten ind over Vejenbrød, Avderød og Karlebo er en smutvej for mange pendlere, der kører fra Humlebæk og Nivå mod Hillerød, og der kører også cyklister - og de kan hurtigt føle sig klemt på strækningen, hvor der er mange biler i myldretid.

Flere steder er der lavet bump og indsnævringer, men hvad hjælper det cyklisterne, når cykellommerne er tilgroede?, lyder et spørgsmål fra en af cyklisterne. Når cykellommerne inden om trafikchikanerne er tilgroede, vælger cyklisterne at køre ud på vejen for ikke at vælte - og det er også en farlig løsning.