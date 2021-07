Se billederne: Børnebibliotek åbnet til stor begejstring for vuggestuebørn

Se billedserie Den omtalte sløjfe skulle som en del af indvielsen bindes op. Det var der dog nogle stykker, der ikke kunne vente på. Foto: Allan Nørregaard

Børnene var så begejstrede for Humlebæk Biblioteks nye børneafdeling, at der dårligt blev tid til den planlagte højtoplæsning. Den første af forhåbentlig mange gode oplevelser for børn er veloverstået.

Astrid kunne ikke vente længere. Hun tordnede sammen med to andre fra vuggestuen Søstjernen i Humlebæk ned mod det, der egentlig bare ligner en mindre afdeling af et bibliotek på afstand, men er en helt ny verden for små børn.

Fredag blev den nye børneafdeling på Humlebæk Bibliotek nemlig taget i brug for første gang. 10 vuggestuebørn fra Søstjernen, der både er vuggestue, børnehave og ligger lige ved biblioteket, var inviteret til indvielsen.

To grønne reoler, der forestiller træer, danner rammen for indgangen til børnebiblioteket, men sløjfen, der i dagens anledning var bundet mellem træerne og skulle bindes op, blev af børnene nok mere set som en form for æresport til at løbe igennem. I hvert fald for Astrid og hendes to vuggestuekammerater, der »tyvstartede« og løb ned til den nye afdeling og boltrede sig.

Efter sløjfen var bundet op, og resten af børnene omsider kunne traske ned i den nye afdeling på biblioteket, gik der ikke lang tid, før de alle udforskede de godt 30 kvadratmeter, der for en voksen kunne ligne en hvilken som helst anden børnevenlig afdeling på et bibliotek, men for børnene fungerer som et nyt univers. Ballonerne, der var pustet op i dagens anledning, var selvfølgelig sjove, men også »toget« og »skibet«, der hver især er på underlag, der forestiller græs og hav, blev besat med styrmænd og lokomotivførere. Væggene blev dekoreret med billeder af fisk på havsiden, mens billeder blomster og insekter fik lov at pryde landsiden af det nye børnebibliotek. De fleste blev sat op af Astrid, der jo også var en af dem, der var kommet de andre børn i forkøbet.

De energifyldte børn harmonerede ikke super godt med højtlæsning. I hvert fald ikke før en af pædagogerne fandt 10 figenstænger frem, og børnene gav hinanden en smule madro. Her nåede videreformidler på Humlebæk Bibliotek Nete Bier Kirkegaard at læse lidt højt for børnene. Blandt andet kunne de høre det klassiske børnerim, der indeholder noget med erle, perle, pif, paf, puf og...

Tilbud for alle børn Indvielsen glædede ligeledes leder på Humlebæk Bibliotek Christina Skov Petersen. Børnebiblioteket i Humlebæk vil nemlig ikke bare være en mulighed at benytte sig af for børn på Søstjernen, der ligger få meter derfra, men for alle børn i kommunen:

- Det er skam åbent for alle, og det er vigtigt at få lavet det her tilbud, som ikke bare vuggestuer, men også børnehaver kan benytte sig af.

På biblioteket havde man endda satset på at åbne afdelingen for mere end et år siden, men corona gjorde det svært at få produceret materialerne, der skulle til for at stable børnebiblioteket på benene. Derfor glæder det også Christina Skov Petersen, at man trods alt nåede det inden sommerferien i år:

- Der plejer at være mange bedsteforældre, der passer deres børnebørn, der tager et smut her forbi over sommeren. Det er en super aktivitet, og det er jo perfekt til en regnvejrsdag.

Foruden at byde private såvel som børnehaver og vuggestuer velkommen, vil børnebiblioteket i Humlebæk også byde på aktiviteter såsom højtlæsning, eventyrtime og dukketeater. Sidstnævnte kan allerede opleves søndag, hvor biblioteket i samarbejde med KulturStationen arrangerer dukketeater på den grønne trekant ved Humlebæk Station klokken 10. Se billeder fra indvielsen ved at klikke på billedet øverst i artiklen.