Ejeren af Lyngebækgaard, Ib Henrik Rønje, har på blot et halvt år fået en lokalplan i høring for ombygningen af Kildehøj til 12 private boliger.

Se billederne: 12 boliger i den smukke Hageske sommerbolig

En lokalplan for at omdanne Kildehøj til boliger er på vej mod høring. Projektet roses for at respektere de historiske rammer.

Kildehøj ligger to meter højere end niveauet for Gammel Strandvej mellem Lyngebækgaard og Nivaagaards Malerisamling, som Johannes Hage stiftede.

Siden har ejendommen været brugt til mange ting. I en periode behandlingssted for multihandicappede børn som institution under Frederiksborg Amt, og senere som privathospital for behandling af unge med spiseforstyrrelser. Nu har Ib Henrik Rønje, der også ejer Lyngebækgaard, opkøbt ejendommen og vil indrette den til boliger. Der kan være 10 boliger i hovedbygningen og to boliger i anneksbygningen, og ombygningen vil ske i respekt for bygningens historiske detaljer.