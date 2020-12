Se billeder: Inde i ruinen af den gamle forvalterbolig

Ejerne af Sølyst Strandpark får nu politisk opbakning til at nedrive forvalterboligen. Kom her med ind i den faldefærdige bygning.

I 2018 bragte Frederiksborg Amts Avis disse billeder, der dokumenterede forfaldet i den gamle bygning. 12 år tidligere havde investorerne udvist en stor interesse for at bevare bygningen.

Den nye ejer, 2L Development, havde fundet de gamle tegninger af boligen fra 1893 og ville føre facaden tilbage til det oprindelige udtryk med en stor, fin dør i midten af bygningen, imens bagsiden skulle tilpasses, så bygningen kom til at fungere for moderne mennesker.

Sådan gik det ikke. Finanskrisen kom i vejen, og siden har forvalterboligen fået lov til at forfalde og lå i 2018 næsten som en ruin med ødelagt tag og med sammenstyrtede gulve.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har mandag "med blødende hjerte" sat gang i tillæg til lokalplanen for området - deri ligger, at forvalterboligen erstattes af seks nye boliger. Selve nedrivningen må først ske, når lokalplanen er vedtaget efter en høringsperiode i det nye år.

Se her billederne fra den gamle forvalterbolig og følg linket til sn.dk+ artiklen for at få et større overblik.