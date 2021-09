Se alle billederne: Byens Dag samlede atter store og små til hygge under trækronerne

Stemningen var helt i top til lørdagens Byens Dag ved Torpen Kapel i Humlebæk lørdag. Massevis af loppestande var fyldt med alt fra tøj, sko og tasker til legetøj og gamle fodboldblade, og så var der også masser boder, der sørgede for noget godt til ganen. Pandekager over bål, romkugler og snobrød - for bare at nævne nogle af lækkerierne. I hoppeborgen var det et hit at tage rutsjebanen på maven og med hovedet først, og i kapellet var der koncerter med Fredensborg Byorkester, Råcreme og Strengeleg.