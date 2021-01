Det er blevet populært at bade hele året fra broerne på Bjerre Strand, og derfor er der søgt om lov til at opsætte et midlertidigt saunatelt på nogle af ugens dage. Foto: Lars Skov

Saunatelt fik grønt lys

Ideen var, at teltet som et forsøg kunne sættes op nogle timer et par dage om ugen, og nu er dispensationen kommet. Imidlertid betyder Corona-restriktionerne, at det ikke bliver en realitet i denne vinter.