Man skal formentlig vise sit "coronapas", hvis det lykkes at få lov til afholde Nivå Festival til juni. Foto: Allan Nørregaard

Satser på at genoplive kendt festival den 5. juni

Nivå Musiklaug håber på, at det kan lade sig gøre igen at afholde Nivå Festival i Kalvehaven.

Men nu lysner coronasituationen, håber man hos foreningen, som satser på at kunne afholde det traditionsrige arrangement 5. juni fra klokken 12 til 22.

Det fremgår af dagsordenen til næste møde i Kulturudvalget onsdag, hvor foreningen søger om et tilskud på 25.000 kroner til blandt andet musikerhonorarer.

I ansøgningen bliver det understreget, at arrangementet blandt andet giver plads til lokale musikere, og udover foreningens egne boder med øl og vand og popcorn er der også et velbesøgt loppemarked og endelig kommer Nivå-Kokkedal Fodbold sælger mad. Deres overskud går til aktiviteter i klubben for fodboldspillerne.