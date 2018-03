Morten Ernst Lassen har taget initiativ til et nyt Sangcenter Nordsjælland, der får 125.000 kroner i årligt støtte fra Fredensborg Kommune. Perspektivet er langsigtet, understreger kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (K). Det handler også om at bevare kendskabet til den danske sangskat. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Sangen får ny platform at stå på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sangen får ny platform at stå på

Fredensborg - 31. marts 2018 kl. 04:02 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morten Ernst Lassen er initiativtager til Sangcenter Nordsjælland, der får 125.000 kroner i årligt støtte fra Fredensborg Kommune.

Sangcenteret skal hjælpe sangglæden på vej, så endnu flere mennesker begynder at synge - og bevarer den danske sangskat.

Ifølge Morten Ernst Lassen er der mange fordele ved at synge mere. Bedre humør, bedre indlæring og et større fællesskab.

Men har vi ikke sang nok? Musikskole, Slotskirkens pigekor, provstiets spirekor og talrige små kor i hvert af kommunens fire bysamfund?

Ja - og nej, og netop det er en af Morten Ernst Lassens vigtigste pointer.

- Vi mangler nogle til at facilitere sangen. Sangcenter Nordsjælland vil gerne have skolerne og musikskolerne til at samarbejde med erhvervslivet og provstiet, men det er svært, hvis skolerne skal tage fat i erhvervslivet. Eller hvis provstiet skal have fat i skolerne. Så bliver der tit sagt, at de jo bare vil ud og forkynde kristendommen. Det samarbejde kan vi skabe, forklarer Morten Ernst Lassen og fastslår, at med Sangcenter Nordsjælland bliver det lettere at bygge broer mellem alle de parter, der gerne vil have mere sang i børn, unge og voksnes hverdag.

Ud på skolerne

I stikordsform er der tre hovedpunkter. Fokus er dannelse for alle børn i indskolingen og mellemtrinene. Dernæst uddannelse for særligt talentfulde og motiverede børn, og ikke mindst folkelighed - sangen skal være for alle. Ideen er, at der skal laves store arrangementer, hvor alle kan deltage, også kommunens mange kor, og hvor en særlig talentfuld dirigent hentes ind udefra til at styre denne helt special opsætning. Nøgleordet er, at Sangcenter Nordsjælland koordinerer og faciliterer.

- Jeg kunne godt tænke mig, at skoleklasser får besøg af en sangkonsulent, der træner med børnene nogle timer, måske også har et forløb med nogle af lærerne. Ude på nogle skoler er lærerne meget opmærksomme på at synge, på andre skoler ikke nær så meget, og hvis man generelt præsenterer gamle danske sange og salmer for børn, er deres kendskab ikke stort - ja sådan er det også for mange i min egen generation, siger Morten Ernst Lassen om et af de initiativer, som Sangcenter Nordsjælland arbejder med.

De sange, vi står på

Kendskabet til de gamle danske sange og salmer er vigtig at bevare, fordi det handler om det samfund, vi kommer fra. Teksterne er en del af vores identitet, og melodierne er ofte langt mere melodiøse end nutidens popnumre, hvor der er en bund i musikken og noget taleagtig sang henover.

- De danske sange er noget særligt - der er noget pædagogisk og et opdragende element i dem, uden at det bliver elitært. Og hvis vi ikke synger sangene, forsvinder de, påpeger Morten Ernst Lassen, der selv har »Jeg ser de bøgelyse øer« som en af sine favoritsange.

Forårs og fædrelandssangen, der er skrevet i 1901, hører ikke til de mest kendte, men det gør derimod Johannes Johansens »Du som har tændt millioner af stjerner« fra begyndelsen af 1980'erne - en anden sang, som Morten Ernst Lassen nævner. Sangen bruges ofte ved begravelser og bisættelser, og den blev blandt andet sunget, da prins Henrik blev bisat. Det fortæller noget om, at sangenes popularitet forandrer sig, men også om et behov for at udbrede kendskabet til flere af de gamle salmer og sange.

At hjælpe talentet

For Morten Ernst Lassen handler det også om at bevare og dyrke talentet, når det eksisterer. At have et system, der opfanger de gode stemmer - ligesom man har træningshold i fodbold.

- Man kan stå til et Luciaoptog og lytte til børnene, hvor mange ikke synger særlig højt, og pludselig kommer den reneste, klare stemme gående forbi, og man har som professionel sanger lyst til at prikke barnet og trække det ud til sangundervisning. For ligesom man kan se et barn, der bare er fantastisk god til at spille fodbold, er der også børn, der er gode til at synge, siger Morgen Ernst Lassen og tilføjer, at han godt ved, at der i kommunen eksisterer gode kor til børn, der gerne vil synge.

Vejen dertil skal bare gøres lidt lettere, og desuden skal der arbejdes med overgangene, så de særlig talentfulde og motiverede børn og unge har et kor, også når de er blevet for gamle til at synge i eksempelvis Fredensborg Slotskirkes Pigekor.

Opfordringen - og opgaven - er klar:

- Hvis alle prøver på at synge med, sker der noget. Og det kræver ikke så meget. Lidt viden om vejrtrækning og lidt træning af de to muskler, så lyder det bedre. Det er ikke farligt.