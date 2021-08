Se billedserie Douglas Stuart har med sin debutroman »Shuggie Bain« cementeret sit gennembrud. Han kan både opleves på Parkscenen den 19. og 21. august. Foto: Clive Smith

Samtalen mellem forfattere er i højsædet til dette års litteraturfestival

Den fire dage lange litteraturfestvial »Louisiana Literature« bliver i år en smule anderledes og spredt over tre uger. Det giver plads til nye, spændende måder at afholde litteraturarrangementer på.

Fredensborg - 04. august 2021 kl. 17:54 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

- Vi har taget vores velkendte fire dages festival med 40 arrangementer og spredt dem horisontalt over tre uger. Det giver en anderledes luft og plads til forfatterne.

Sådan lyder det indledningsvis fra Christian Lund, der er arrangør af »Louisiana Parkscene«, der i år er navnet på den palet af arrangementer, der både involverer musik, events for børn og de litteraturarrangementer, der normalt ville indgå i Louisiana Literature.

Og der er masser af litterær føde at indtage fra den 10. til 29. august, hvor blandt andet samtaler mellem forfattere er noget af det, der er vægtet højt i programmet. For eksempel byder et arrangement den 11. august på Thomas Korsgaard, der har afsluttet din autobiografiske trilogi om drengen Tue, der vokser op i en socialt belastet familie i Udkantsdanmark, i samtale med Mikael Josephsen, der er aktuel med romanen »De andre«, der handler om hjemløshed og om at finde et fællesskab på kanten af samfundet. Således to ganske forskellige historier, men med et fælles udgangspunkt. Det samme er tilfældet den 19. august. Her taler forfatter Carsten Jensen, der er akutel med sin personlige fortælling om coronatiden, »Øvelser i afsked, en coronakrønike«, sammen med den unge digter Caspar Eric, der i efteråret 2020 udgav digtsamlingen »Jeg vil ikke tilbage«, der former sig som en coronadagbog. Med i denne samtale er også Hanne-Vibeke Holst, der i 2017 udgav romanen »Som pesten«, der altså fuldender den optimale ramme for samtalen, der samtidig har vidt forskellige perspektiver.

- Der er selvfølgelig mange af arrangementerne, hvor en forfatter bliver interviewet, men tiden kalder på nogle møder, som vi alle kan huske, hvordan nedlukningen satte en stopper for. Derfor har vi lagt op til i højere grad at lade forfatterne møde hinanden, siger Christian Lund.

Formatet til Lousiana Parkscenes litteraturarrangementer er ændret som følge af corona, der altså har gjort, så man ikke kan afholde Louisiana Literature, som man plejer. Men det giver ud over, at man for eksempel kan prøve et mere samtaleorienteret program af, en helt anden konkret fordel.

- Til festivalen plejer man at gå glip af ting, fordi meget foregår samtidig. Men man går ikke glip af noget i år, hvor der kun er én scene, , tilføjer Christian Lund.

Louisiana Parkscene løber af stablen fra den 10. til 29. august. Arkivfoto: Allan Nørregaard

International kaliber Ud over danske forfatternavne som de førnævnte, men også Olga Ravn, Suzanne Brøgger, Rakel Haslund-Gjerrild og Lone Hørslev, er der også otte debutanter, der 12. august kan opleves i samtale med Mikael Bertelsen. Samtidig byder programmet også på prominente, internationale navne. Både svenske Lydia Sandgren, antiguansk-amerikanske Jamaica Kincaid og tysk-georgiske Nino Haratischwili kan for eksempel opleves på Louisiana Parkscene, hvis program stadig udvides op mod start den 10. august.

- Og så er vi enormt glade for at have Douglas Stuart til at gæste Parkscenen. Han har skrevet en af de mest omtalte debuter i den internationale litteraturverden, siger Christian Lund om Douglas Stuart og hans »Shuggie Bain«, der blandt andet bygger på hans opvækst, alkoholiserede mor og skuffelser og længsler i et prisgivet Skotland i 1980'erne.

Og hvorfor så overhovedet tage til et litteraturarrangement, når man netop sidder alene og læser en bog og lige så godt kunne fordybe sig yderligere i forfatterens virke på internettet? Jo, netop fordi andre også har oplevet en given bog alene.

- Det er spændende i en festivalsammenhæng, at alle blandt publikum har oplevet at være i enrum med en forfatter gennem læsningen, og til et forfatter-arrangement bliver denne individuelle læseerfaring til et fællesskab, hvor man kan være sammen omkring tanker og oplevelser, man ellers er alene om. Det er et meget stærkt element i det at lave litterære arrangementer, og jeg tror, det er stærkere i år, hvor vi har sult efter samvær. Her kommer forfatternes evne til at sætte de rigtige ord på virkelig til sin ret, siger Christian Lund.

Louisiana Parkscene Sommerprogrammet begyndte i juli med koncerter og events for børn i og omkring teltet på plænen. Det fortsætter med koncerter i august, men også med adskillelige litteraturarrangementer.

Alle arrangementer finder sted på Parkscenen.

Programmet, som der stadig lægges sidste hånd på frem mod 10. august, kan ses på: www.louisiana.dk/louisiana-parkscene/

