Samtale med Maria Helleberg livestreames

Fredag 5. februar kl. 15 er der mulighed for at høre Maria Helleberg fortælle om sin seneste roman 'Min Kristin'. Det sker, når Fredensborg Bibliotekerne livestreamer en samtale mellem den populære og produktive forfatter og bibliotekets kulturformidler Anders Greis.

Da de nuværende corona-restriktioner forhindrer biblioteket i at holde fysiske arrangementer, rykker samtalen online, hvor den kan ses på både Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside og på bibliotekets facebookside.

Bor i Fredensborg

Ud over at høre om den nye roman, vil samtalen også komme ind på litteraturens rolle i forbindelse med corona-krisen, og måske kommer man til at høre om Maria Hellebergs forhold til Fredensborg, hvor hun bor og arbejder.

/jesl