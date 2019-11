Sagen i stikord

Budgetforliget, der mandag blev vedtaget af 26 ud af 27 byrådsmedlemmer, er på papiret historisk godt.

Skatten fastholdes, og gælden er væk i løbet af de næste fire år. Servicerammen udnyttes og overholdes de næste to år, og kassebeholdningen holder sig alle årene over 100 millioner kroner.

Mange kommuner vil være dybt misundelige på den situation.

Dermed er det også lettere at lave et budgetforlig. Det skete på under seks timers politiske forhandlinger mellem otte partier, hvoraf et parti, Liberal Alliance, valgte at stå udenfor.

Det giver også anledning til at diskutere, hvor hurtigt man kan forhandle et budget på plads for 2,7 milliarder kroner uden at gå glip af vigtige politiske diskussioner, der skaber bedre løsninger for borgerne? Deri det mest polemiske spørgsmål.

En anden vinkel er blot at sige, at det er i perioder med succes, at man skal være mest påpasselig med ikke at hvile på laurbærrene.

