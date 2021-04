Bo Kristensen fra SuperBrugsen i Fredensborg, kan ikke få armene ned efter forretningen er kommet ud af coronakrisen med en historisk høj omsætning på 241 millioner kroner. Arkivfoto: Fred Jacobsen.

Sætter ny rekord: Historisk højt omsætning i SuperBrugsen

SuperBrugsen i Fredensborg omsatte sidste år for 241 millioner kroner og har samlet øget omsætningen med 5 procent

Fredensborg - 28. april 2021 kl. 06:18 Af Peter Mailand

Med en omsætning på 241 millioner kroner sætter SuperBrugsen i Fredensborg igen ny rekord. Samlet set har butikken hævet omsætningen med 5 procent i et år, der på alle måder har været helt usædvanligt.

I sidste uge kunne formand brugsforeningen, Steen Rasmussen, gøre status ved generalforsamlingen.

"Alt i alt har 2020 været et meget anderledes år for os. Resultatmæssigt har det været meget tilfredsstillende og vi er fortsat Danmarks største SuperBrugs med en omsætningsmargen på 22 millioner kroner til nummer to, og vi er nummer fem i Coop forretninger over all," sagde formanden der tilføjede:

"Vores egenkapital er særdeles solid på knap 100.000.000 millioner kroner og vi har meget dygtige medarbejdere. Kort sagt så er vi i rigtig god form," lød det fra formand Steen Rasmussen.

29000 økobananer Det er da heller ikke små mængder, der er blevet scannet ved kasseapparaterne i det forgangne år.

"19000 pakker avocado, 29000 poser økobananer, 330 nytårsmenuer, 30000 kanelsnegle, 16000 romkugler, 55000 liter Ånglamark minimælk og 27000 pakker Kærgården," lød det fra formanden.

Et ekstra ben Brugsuddeler Bo Kristensen, kan da heller ikke få armene ned.

"Man kan sige, at corona har givet os et ekstra ben at stå på. Folk har arbejdet meget derhjemme, og de skal jo have noget at spise. Og når de ikke kan komme ud, må de lave maden selv. Vi har da også kunne mærke der både er solgt mad til frokost og aftensmad," siger han til Uge-Nyt og fortsætter:

"Samtidig har folk fået mere tid til selv at lave mad med familien og det tror jeg også vi vil se mere af fremadrettet," siger Bo Kristensen og tilføjer, at salget af eksotiske retter som eksempelvis mexicanske og indiske retter er gået godt.

Nye mønstre fortsætter Selvom SuperBrugsens omsætning igen er historisk høj så mener Bo Kristensen dog ikke, at det stopper.

"Jeg tror, at folk har fået øjnene op for, at man kan lave god mad derhjemme med familien og der vil også være nogle der fortsat arbejder hjemme - også efter corona, så jeg tror, at det her vil fortsætte," siger han..

Samtidig kan Bo Kristensen mærke, at der sidste år blev bygget mange nye huse i området.

"Vi er jo heldige med, at Fredensborg By vokser og der kommer nye tilflyttere til, og det kan vi da også mærke," siger han.

Ingen annoncer Bemærkelsesværdigt er det, at rekordomsætningen bliver sat i et år, hvor der ikke er blevet annonceret for gode tilbud, som SuperBrugsen ellers normalt plejer at gøre.

"Vi ville ikke risikere, at komme i en situation, hvor vi skulle afvise folk, og på et tidspunkt måtte der kun være 238 kunder i butikken. For vi har hele tiden sørget for at coronarestriktionerne blev overholdt," siger han til Uge-Nyt.

346.525 flasker vin Alligevel blev der sidste år solgt 346.525 flasker vin og spiritus, heraf 9000 flasker portvin, hvilket svarer til en fremgang på 5 procent.

"Det kan jo være, at når man ikke skal ud at køre bil, så har folk fået et glas rødvin til maden på flere dage i løbet af ugen," siger han.

Også salget af bage artikler er gået over al forventning, fortæller Bo Kristensen.

"Vi hørte på et tidspunkt at skolerne opfordrede forældrene til at bage med deres børn, for at de kunne lære målene at kende," siger han.

Et bemærkelsesværdigt år Ifølge Bo Kristensen har det på alle måder været et bemærkelsesværdigt år for SuperBrugsens 170 medarbejdere.

"Vi stod jo pludselig i en situation, hvor det skulle gå hurtigt og alt skulle være på plads med det samme. Med alt lige fra tape på gulvet, plexiglas og håndsprit. Men det var jo alle der manglede det. Så der har været tilfælde, hvor vi har været nødt til at kontakte producenterne direkte," siger han.