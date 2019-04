Det bliver en musikalsk folkefest, som man ikke må gå glip af. I løbet af dagen er der talrige aktiviteter for børn. Her et billede fra byfesten i 2016. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sæt kryds i kalenderen: 8. byfest i Kokkedal

Fredensborg - 30. april 2019 kl. 08:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 2. maj og fredag den 3. maj er der for 8. år i træk byfest i Kokkedal. Igen i år arrangeres festen i partnerskabet »Sammen om Kokkedal«. I løbet af to festlige dage kan man opleve musik, street food, aktiviteter, lokale foreninger og en masse andet sjov for hele familien.

I løbet af de to dage er der aktiviteter på Bølgepladsen og i fælleslokalet på Byengen.

Traditionen tro åbner byfesten torsdag aften med fællesspisning i Café Naboskab. Der bliver anrettet en lækker buffet til de spisende gæster, der under middagen har mulighed for at opleve To Troubadourer. Duoen vil underholde med hyggelige viser og fortællinger om livet på landevejen sammen med landevejsriddere.

Fredag er der gang i Bølgepladsen fra klokken 10.00. Kom og spis morgenmad med Røde Kors, der i dagens anledning medbringer campingvogn og ambulance. Formiddagsprogrammet byder desuden på floorball, stole-gymnastik og tai-chi for alle, der har lyst til at være med, lyder opfordringen.

Fra klokken 12 åbnes der desuden op for årets hyggeligste loppemarked i Kokkedal. Kom og gør et fund i de mange stande på parkeringspladsen ved Bølgepladsen. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) holder åbningstale klokken 15.00, og derefter synger Børnehusene Kokkedal. Boder og madsteder åbner med lækker street food fra hele verdenen. Prøv sangria og paella, spændende orientalske retter eller god gammeldags grillmad. Ud over maden er det også muligt at møde lokale foreninger, institutioner og organisationer samt lokale politikere. Det er også muligt at købe børne-turpas til aktiviteterne rundt om på Bølgepladsen.

Dagen byder desuden på et flot Cirkeline Show. Oplev den lille alf og hendes ven Frederik på scenen. For dem der vil, er det muligt at tage et billede med de to tv-helte, når showet er færdigt.

Senere på aftenen kan man opleve Kokkedal Byfest Husorkester. Kom og hør det til lejligheden etablerede orkester, der blandt andre består af Al Agami og Peter Kibsgaard, når de mixer international musik med indslag fra lokale kunstnere.