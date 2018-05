Særpris til debatbog om kvinders fødsler

»En god start i livet« fester den 31. maj på forlaget Gyldendal for journalisten og forfatteren Hanne Dam, Humlebæk. Hun får en særpris på 25.000 kroner for sin researchtunge, journalistiske bog »Giv kvinderne fødslen tilbage«.

- At så mange fødsler teknologiseres skyldes både økonomi, mangel på jordemødre og fødestuer, men også fødselslægernes håb om at redde alt liv. Midt i det hele drukner den naturlige fødsel, så kvinder i dag skal kæmpe for at få lov til at føde med deres naturlige hormoner, siger Hanne Dam.