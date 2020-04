Sådan vil Danmarks mest populære museum genåbne - hvis det får lov

Per Kirkebys monumentale skulpturer står i øjeblikket i ensomhed på kunstmuseet Louisiana. Hvis myndighederne giver lov, er museet klar til at sælge billetter, der gælder i særlige tidsrum - og dertil kommer en lang række andre, nye tiltag. Foto: Allan Nørregaard (arkiv)

Fredensborg - 20. april 2020 kl. 18:53 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de danske museer igen får lov til at åbne, bliver det med en hverdag, der er markant anderledes end før nedlukningen af Danmark. Et besøg skal forberedes i god tid, varsler kunstmuseet Louisiana, der arbejder med flere scenarier og en række tiltag, der skal kunne håndtere en genåbning med de krav, myndighederne måtte have.

Antallet af gæster skal kunne kontrolleres, og derfor er det tanken at indføre time slots, så man køber billetter med fast starttidspunkt - eller reservere et time slot, hvis man er medlem af Louisiana Klubben.

- Vi er klar med tilpasninger af billetsystem, udstillingsområder, butik og cafe - og så er vi jo på museerne i forvejen dygtige til at tage os af gæster i fysiske rammer med et højt sikkerhedsniveau. Vi er nødt til at udvise tålmodighed og vise fuld respekt for myndighedernes ansvar for vores sundhed, men vi melder os altså klar til en kontrolleret genåbning, der lever op til de krav myndighederne måtte stille, fortæller Poul Erik Tøjner, direktør på Louisiana.

Vagter og publikumsadfærd Han understreger i en pressemeddelelse, at museet naturligvis har fulgt - og vil blive ved med at følge - både vedtagne regler og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Løsninger og tiltag kan tilpasses og justeres ud fra de meldinger, der løbende måtte komme fra myndighederne.

- Men vi har brugt en del af de seneste uger på at omstille os til en forandret virkelighed, og her vil en kontrolleret genåbning være første, vigtige skridt. Vi ønsker jo, at Louisiana bliver til Louisiana igen, og det sker først i det øjeblik, hvor her er gæster.

- Vi vil undgå lang kø både i vores gård og ved vores billetsalg, og vil selvfølgelig kunne sikre, at her ikke er flere gæster, end det er sundhedsmæssigt forsvarligt. De forhåndsbookede bestillinger reducerer også behovet for interaktion med vores personale, men vi er i øvrigt allerede klar med afskærmning, som vi kender det i supermarkederne og havecentrene. Vores erfaring med at håndtere publikumsadfærd i udstillingerne er indgående. - Vi ved, hvor der er behov for skiltning, afstandsmarkeringer, ensretninger mv. Og i øvrigt vil Louisianas vagter i udstillingerne bidrage til, at gæsterne holder behørig afstand til hinanden, så det er trygt at gå på museum, uddyber Poul Erik Tøjner, der samtidig udtrykker stor beundring for danskernes ændrede adfærd og den generelle hensyntagen, der udfolder sig rundt om i vores samfund.

Milliontab hver måned Allerede inden nedlukningen ændrede Louisiana Café sortimentet således, at alt nu er portionsanrettet. Ved genåbningen vil cafeen være indrettet, så cafegæsterne kan nyde deres mad og drikke den påkrævede afstand til hinanden - både indenfor, på terrassen eller på græsset i Skulpturparken, fortæller museet i pressemeddelelsen.

Overalt på museet er der, siden myndighederne begyndte at anbefale det, opsat dispensere med håndsprit, samt synlig informationen til gæsterne med henblik på at mindske smitterisikoen. Sidst, men ikke mindst, er rengøringen intensiveret og vil også foregå i løbet af åbningstimerne.

Kunstmuseet Louisiana får en meget stor del af sine indtægter fra entre og salget i museumsbutikken og cafeen, og derfor har nedlukningen store økonomiske konsekvenser. Museet har i øjeblikket et månedligt underskud på 4,5 millioner kroner - medregnet lønkompensation og hjælp til faste udgifter. Hvis nedlukningen eksempelvis varer helt frem til 1. juli, så står museet med et underskud på i alt 19,6 millioner kroner, oplyser museet, der indtil nu har været nedlukket i godt fem uger.

