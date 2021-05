Hun var ni år, da pædagogmedhjælperen begyndte at opbygge den tillid, som han senere misbrugte til krænkelser. I avisen for en uge siden fortalte den nu 21-årige kvinde og hendes far om den stærke mekanisme, som grooming er - og om de advarselssignaler, som ingen fik reageret på. For barnet hvirvles i en manipulation, der skal brydes med hjælp.

Sådan kan og skal de voksne lyse op i den gråzone, som gør grooming muligt

Ja, de voksne kan gøre meget mere for at forebygge grooming. Politikere, ledelser, pædagoger og forældre er slet ikke i mål, og der er stadig lavthængende frugter at plukke, mener Red Barnet.

Og nej, en øget indsats mod grooming vil ikke skræmme børn fra at få en god relation til de mandlige pædagoger. Det skal bare gribes rigtigt an, og Per Frederiksen, psykolog i Red Barnet, har en række bud på, hvordan det kan lade sig gøre.