Se billedserie Skitsen her viser det kompromisforslag, som politikerne i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal diskutere på et møde mandag. I stedet for seks boliger ud mod Gl. Strandvej har bygherren accepteret fire boliger efter en nedrivning af forvalterboligen.

Sådan kan et kompromis ende i sagen om den gamle ruin

Fire boliger i stedet for seks kan blive et kompromis i Sølyst Strandpark, hvor forvalterboligen står som en ruin. Et højere byggeri ligger muligvis som en del af aftalen.

Fredensborg - 05. juni 2021 kl. 05:11 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Lad os med det samme slå fast, at lokalplanen siden 2006 har tilladt tre-fire boliger i et byggefelt ud mod Gl. Strandvej og en istandsættelse af forvalterboligen til en eller to boliger.

Nu er forvalterboligen dog så forfalden, at den er en farlig ruin, som ikke står til at redde. Deraf opstår den aktuelle sag.

De seneste måneder har beboerne i dele af Nivå protesteret imod, at en nedrivning af forvalterboligen helt automatisk skal give bygherren lov til at bygge seks nye boliger - og ikke fire og en istandsættelse af forvalterboligen - for at færdiggøre den cirkulære bebyggelse. Synspunktet i de kritiske høringssvar er, at seks boliger bliver for massivt ud mod Gl. Strandvej.

Nu er bygherren gået med til, at forvalterboligen kan nedrives mod, og at der alene bygges fire nye boliger fordelt på to blokke, hvilket samlet sket skal skabe et mere åbent udtryk. Desuden ønsker bygherren at hæve terrænet med cirka en halv meter, så højeste kote bliver 10.8 for de sidste fire boliger - og ikke 10,24. Det skyldes angiveligt, at bygningerne ellers delvist bliver gravet ind i terrænet - de kommer i al fald til at ligge i niveau under Gl. Strandvej.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal diskutere sagen mandag som en del af et tillæg til lokalplanen, og politikerne skal også diskutere, om murstenene fra forvalterboligen skal bruges til en lang »mindemur« langs den offentlige sti mellem Gl. Strandvej og den nyere Strandvej. Også mindemuren har udløst protester, ligesom muligheden for tagterrasser på boligerne tættest på Gl. Strandvej.