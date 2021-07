Tøjet passer ikke rigtig, og det er slidt - og mange andre har svedt i tøjet før Humlebæk Boldklubs veteraner. Uge-Nyt vil være på pletten, når spillerne viser sig frem i deres nye dress med SOS Børnebyernes logo på. Foto: Thomas Westring

Sådan hjælper slidte spilledragter udsatte børn

Veteranfodboldspillerne i Humlebæk er trætte af det aflagte tøj de spiller i - så fik de en velgørende idé

Fredensborg - 18. juli 2021 kl. 07:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Veteranfodboldspillerne i Humlebæk Boldklub er lidt trætte af at skulle løbe rundt med aflagte spilledragter, som klubbens langt yngre spillere har svedt i før dem.

Tøjet har ikke mere den rigtige pasform til de modne spillere, der har udviklet sig fysisk i takt med alderen.

Veteranerne er imidlertid også meget bevidst om, at de ikke står øverst på listen til at bruge en lille klubs meget begrænsede økonomiske ressourcer til at se skarp ud, når de løber på banen.

Det har veteranerne i Humlebæk fundet en løsning på, som oven i købet resulterer i et bidrag til, at verdens udsatte og forældreløse børn chancen for en tryg barndom.

Kammerat forbarmede sig Først forbarmede en af spillerne sig over sin og holdkammeraternes slidte udtryk og besluttede sig for at donere et nyt slæt spilledragter til hele holdet.

"Helt fantastisk flot," som Thomas Westring, en af spillerne, bemærker.

Organisationen SOS Børnebyerne har sendt dette diplom til Humlebækveteranerne for deres donation.

Nu manglede så bare en sponsor til at få trykt sit navn på trøjerne. Det bliver bare ikke en sponsor, der betaler for det, men får penge for det, oplyser Thomas Westring.

"Så vi valgte at kontakte SOS Børnebyerne og tilbyde dem gratis eksponering på vores nye trøjer. Tilmed lavede vi en indsamling på holdet og kunne på den måde donere 5.750 kroner, som går ubeskåret til SOS Børnebyernes arbejde," fortæller Thomas Westring til Uge-Nyt.

Vil gerne inspirere Humlebækveteranerne har 27 spillere i truppen og spiller veteranfodbold på 7-mands baner. De har endnu ikke modtaget de nye spilledragter, der rækker til de 15 spillere, de normalt bruger i en kamp.

SOS Børnebyerne har takket ja til denne eksponering og har foreløbig sendt et diplom som tak for donationen.

"Jeg håber, at denne lille hyggelige historie kan motivere andre sportsforeninger til lignende indsamlinger," lyder det fra Thomas Westring.