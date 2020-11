Sådan halverer du din varmeregning

Et af de mest oplagte klimatiltag er at skifte sit oliefyr ud med fjernvarme eller varmepumpe, fordi det kan reducere omkring 65 procent af CO2-udledningen. Ofte kan det samtidig halvere varmeregingen, og nu kan man ovenikøbet få tilskud til at skifte til varmepumpe. Det meddeler kommunen i en pressemeddelelse.

Utallige arrangementer er blevet ofre for coronavirus - også borgermøderne i kommunen. I stedet har Fredensborg Kommune sammen med Hørsholm og Helsingør Kommuner gået andre veje for at hjælpe borgerne med oliefyr til at skifte til billig, klimavenlig opvarmning.