Et år uden de store fællesskaber på plejecentrene kan forhåbentlig få en ende, når vaccineprogrammet rulles ud. Torsdag får de første borgere og ansatte et stik. Foto: Allan Nørregaard

Sådan fordeles kommunens første 500 vacciner

- Det er en kæmpe lettelse, at vi nu endeligt får vaccineret en stor del af vores mest udsatte borgere og ansatte. Dermed kan vi være lidt mere trygge ved fremtiden i en ellers meget svær tid, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) ved udsigten til, at de første knap 500 vacciner bliver givet på torsdag af de praktiserende læger, som er fast tilknyttet plejecentrene.

- Vores beboere og deres pårørende har i 10 måneder lidt under den utryghed, som coronaen har ført med sig. Det samme har vores mange medarbejdere, som på trods af smittefaren trofast passer deres arbejde. At vaccinen kommer allerede på torsdag og at vi nu kan se lys for enden af tunnelen, er derfor en usigelig stor glæde.