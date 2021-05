Charlotte Kock Mogensen tvivler på, at Domea/Humlebæk Boligselskab har foretaget en særlig grundig vurdering af brandrisikoen i Enebærhaven. Tirsdag viste hun, hvordan hun på 14 minutter kunne finde to store huller i et brandskel i en naboejendom i Enebærhaven. Foto: Steffen Slot

Send til din ven. X Artiklen: Sådan fandt beboer endnu et hvæsende brandhul i en venindes lejlighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sådan fandt beboer endnu et hvæsende brandhul i en venindes lejlighed

Da Humlebæk Boligselskab tirsdag endnu engang negligerede byggesjusk og mulig brandfare, blev Charlotte Kock Mogensen så fortørnet, at hun tog sin værktøjskasse med over i en naboejendom og fandt endnu to store huller - det ene med blæst.

Fredensborg - 12. maj 2021 kl. 06:27 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

10 flyttelejligheder uden fejl, og et grundigt tjek af to andre lejemål, også uden fejl? Derudover det synspunkt, at noget af Charlotte Kock Mogensens fotodokumentation er fra ydermure? Sådan lød dele af svarene tirsdag fra Humlebæk Boligselskab, og det skal give Charlotte Kock Mogensen mulighed for at komme med en replik. Er hun en del af nogle få beboere i Enebærhaven, der gør noget stort ud af en lille sag? Først er hun fortørnet, og derefter udtrykker hun en vis mistillid til, at Humlebæk Boligselskab også har tjekket for huller mellem lejemålene ned ved fodpanelerne. I den interne korrespondance er der nemlig intet nævnt om det - alene skakterne er nævnt, når der er aftalt inspektion af andre lejemål.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Baggrund: Cigaretrøg førte til fund af 20 huller i brandskel 12. maj 2021 kl. 05:17