Så stoppede det: Stjal bil, tog narko, kørte vildt, mødte politiet

Betjentene mente, at han var påvirket af euforiserende stoffer, og derfor blev han anholdt og sigtet for narkokørsel. Ved opslag i politiets registre kunne det desuden konstateres, at bilen var meldt stjålet, samt at den 23-årige var frakendt førerretten, og han blev derfor også sigtet for disse forhold.