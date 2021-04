30 familier har valgt at benytte en særlig ordning, der er et tilbud til børnefamilierne i lige netop disse måneder. Foto: Allan Nørregaard

Så mange familier sparer penge - og letter børnepresset

Dermed fritages forældrene for betaling, og det letter presset på kommunens institutioner under pandemien. Tilbuddet har eksisteret i Fredensborg Kommune siden begyndelsen af februar, og 30 familier benytter sig af ordningen i øjeblikket, fremgår det af en orientering til politikerne i Børne- og Skoleudvalget.

Forældre opfodres fortsat til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis muligt, og der opstår jævnligt situationer, der giver et ekstraordinært pres på institutionerne. Det skete eksempelvis i slutningen af marts i dagene op til påskeugen, hvor Fasangården i Kokkedal skulle lukke allerede klokken 15.00 i dagene op til påskeugen.

Et smitteudbrud betød, at der ikke var nok personale til at dække hele dagen i institutionen, der tæller 100 børn fordelt på fire vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Styrelsen for Patientsikkerhed skærpede dog beslutningen og udstedte onsdag før påske et påbud om, at Fasangården skulle lukkes til efter påske.