Så er der italiensk opera i lokalt kulturhus

"KulturStationen har igennem noget tid arbejdet med idéen om en operaaften. Det ser nu ud til at blive virkelighed, idet vi har indgået en aftale med Helsingør Kammeropera's Saloner om at gennemføre en italiensk aften med værker af de store italienske operakomponister," skriver Kulturstationen i en pressemeddelelse.

"Sopran Camilla Illeborg og pianist ved Det Kongelige Teater Leif Greibe tog i marts 2016 initiativ til Musikalske Saloner i Helsingør - intime koncerter som finder sted i deres private hjem i Helsingør. Derfor er vi rigtig glade for at kunne overtale dem til at medvirke udenfor eget hjem, nemlig i KulturStationen suppleret med tenor Niels Jørgen Riis, ansat i Det Kongelige Teaters solistensemble," skriver Kulturstationen. Billetter koster 100 kr. og tilmelding sker via KulturStationens hjemmeside: www.kulturstationen3050.dk.

/Jk