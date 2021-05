SF vil have mere vild natur til Fredensborg Kommune

Hanne Berg fortæller om ideen bag projektet og om udfordringer og løsninger i form af plejetiltag, der allerede er taget i brug, for at starte en udvikling hen imod vildere og mere artsrig natur. Efterfølgende vil byrådskandidat for SF, Torben Forskov, invitere til gåtur i området. Undervejs på en ca. 2 km lang gåtur bliver der mulighed for at se landskabet med planter, svampe, insekter og fugle, som det er lige nu.