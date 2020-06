Send til din ven. X Artiklen: SF stod alene med tre etager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredensborg - 03. juni 2020 kl. 20:10 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort byrådsflertal ser - indtil videre - ingen problemer i fire etager i dele af Nivås nye midte. Men intet er afgjort før efter de næste to måneders høringsperiode for planerne for bymidtens 1. etape.

Boliger skal finansiere en ny bymidte i Nivå, fordi detailhandlen i små bycentre ikke i sig selv kan finansiere en fornyelse.

Det har i mange år været afsættet for byudviklingen i Nivå, og det samme gælder for planerne for Humlebæk Centret. SF stod tirsdag aften alene med forslaget om, at der kun skal bygges i tre etager i Nivås kommende bymidte.

- Jeg mener, at fire etager vil betyde, at der bliver flere skyggefulde steder, og jeg har i borgerinddragelsen hørt, at mange ikke synes, at der skal være fire etager, sagde Hanne Berg (SF), der ønskede at udfordre det synspunkt, at fire etager nogle steder er nødvendigt for at få økonomien til at hænge sammen for investorerne.

Udvalgsformand Lars Simonsen (R) havde den holdning, at fire etager vil sikre en større arkitektonisk kvalitet. Det har udvalget set i boligområder i Hamburg, og det vil blive flottere med et skift mellem to, tre og fire etager end bare at have tre etager i størstedelen af den nye bymidte.

- At bygge op til fire etager langs sporene vil give en flot "skyline", og det falder ned mod den eksisterende bebyggelse. Det vil blive flot, og når solen står i syd, vil skyggerne falde mod nord op mod tankstationerne, og om aftenen ind mod sporene, hvor skyggerne ikke generer nogle, supplerede Thomas von Jessen (K).

Carsten Bo Nielsen (V) glædede sig over, at partiet havde fået reduceret højden til to etager mod syd mod de nærmeste naboer. Partifællen Lars Egedal dannede tirsdag aften et slags forbund med Hanne Berg, forstået på den måde, at de begge stod alene med synspunkter. Lars Egedal ønsker langt mindre tegl i Nivås bymidte.

- Hvor er glasset foran altanerne? Hvorfor er der i lokalplanforslaget skitser uden tegl? Hvor er de levende, grønne facader?, spurgte han og tilføjede, at bæredygtigt byggeri ses mange steder nye, europæiske bydele.

- Betontænkning i mursten, sagde han.

Sagen i stikord Lokalplanforslaget for 1. etape af Nivås nye bymidte er nu i høring indtil slutningen af august.

Der er planlagt borgerinddragelse onsdag den 24. juni via digitale platforme. De praktiske detaljer om det elektroniske borgermøde kommer senere.

Dagen efter, torsdag den 25. juni, er der digitalt borgermøde om udvidelsesplanerne for Per Gyrum Skolen.

Begge lokalplanforslag kan findes på www.fredensborg.dk