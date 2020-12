SF's Hanne Berg vil have undersøgt om daginstitutionerne i Fredensborg Kommune skal lukkes ned nu. Foto: Peter Mailand

SF kræver ekstra ordinært møde om nedlukning af daginstitutioner

Hanne Berg (SF) vi have undersøgt om daginstitutionerne i Fredensborg Kommune skal lukkes ned nu og fortsætte med nødpasning

Fredensborg - 17. december 2020 kl. 11:32 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Skal daginstitutionerne i Fredensborg Kommune lukkes ned nu og fortsætte med nødpasning henover jul og nytår?

Det vil Hanne Berg (SF) have en vurdering af, og derfor har hun bedt om at få et ekstraordinært møde i Børne- og skoleudvalget om sagen.

I en mail til udvalgsformand Per Frost Henriksen (S) og direktør Mads Toftegaard i Fredensborg Kommune, skriver hun.

"Jeg har hørt om sygdom, nervøsitet og udbrændthed i daginstitutionerne. Efter gårdsdagens pressemøde, hvor meget af samfundet lukker ned indtil 3. Januar, blev daginstitutionerne ikke nævnt. Det efterlader en opgave til kommunerne, om vores daginstitutioner kan holde til presset, eller om vi bør lukke mest muligt ned, af hensyn til at reducere smittetrykket, og passe på børn og personaler. Vi må foretage en lokal vurdering af situationen fra institution til institution," skriver hun og fortsætter:

Nødpasning "Jeg så gerne et ekstraordinært BSU om sagen, hvor vi får en en beskrivelse af situationen i daginstitutionerne fra nu og frem til 3. Januar. Er der mulighed for at lukke daginstitutionerne ned og kun have nødpasning? Hvordan tager vi bedst muligt hånd om børn og personaler? Jeg ser gerne at fællestillidsmænd/kvinders udtalelser indgår i beskrivelsen," skriver hun i mailen.

Overfor Uge-Nyt uddyber Hanne Berg.

"Jeg er oprigtigt bekymret for situationen, og daginstitutionerne bør også lukkes ned nu, for at stoppe smittekæder mest muligt. Det mener jeg, vi lokalt har et ansvar for," siger hun til Uge-Nyt.

Følger anbefalinger Formand for Børne- og skoleudvalget Per Frost Henriksen (S) maner til dog ro:

"Vi har siden marts fulgt situationen nøje og vi får løbende en konkret vurdering af det her. Vi har vores nødberedskab og vi følger de anbefalinger der kommer fra sundhedsmyndighederne," siger han.

Per Frost Henriksen (S) vil dog overveje om der skal indkaldes til et ekstraordinært møde om sagen.

"Min anbefaling i den her sag er, at vi fortsat følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger til punkt og prikke. Jeg vil dog samtidig appellere til, at byrådsmedlemmerne står last og brast i den her sag," siger han til Uge-Nyt.