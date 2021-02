SF er klar med disse kandidater: Fra venstre er det Sune Hybert, Bent Fischer-Nielsen, Hanne Berg og Torben Forskov. Pressefoto.

SF klar med fire kandidater

Hanne Berg er genvalgt som spidskandidat for SF og derudover er yderligere tre kandidater klar

Fredensborg - 03. februar 2021

SF i Fredensborg har genvalgt Hanne Berg som spidskandidat til kommunalvalget i november 21 og har yderligere tre kandidater klar på listen.

Formand for SF Fredensborg, Ulla Frøsig, glæder sig over det nuværende kandidathold.

"Med udsigt til et godt valg for SF, håber partiforeningen at kunne stille med endnu flere gode kandidater lidt senere på året," siger hun i en pressemeddelelse.

Byrådsmedlem i fire perioder Første kandidat på listen er Hanne Berg, der har siddet i byrådet i fire perioder. Hun har i indeværende periode som næstformand i Børne- og skoleudvalget blandt andet haft fokus på at få ansat stadig flere voksne til børnene i daginstitutionerne, og på forebyggelse af stress i børns og unges liv.

Som medlem af Plan-, miljø- og klimaudvalget er Hanne Berg blandt andet optaget af planerne for udviklingen af Nivå Bibliotek til kulturhus og KulturStationen i Humlebæk, ligesom hun løbende har arbejdet for at sikre mere varieret natur, som eksempelvis ved Græstedgård i Kokkedal. Bedre forhold i ældreplejen er også en af hendes mærkesager.

Gymnasielærer Nummer to på listen er Bent Fischer-Nielsen. Han er 68 år og har boet i kommunen siden 1975. Han sad i Karlebo Byråd 1978-84 for det parti, der dengang hed VS. I 1989 stillede han op for SF til Frederiksborg Amtsråd. Bent Fischer-Nielsen har været gymnasielærer i 40 år i samfundsfag og geografi og været fagkonsulent i samfundsfag i Undervisningsministeriet i 13 år. Han har skrevet lærebøgerne "Kommunalpolitik" og "Vælgeradfærd og statistik".

"Jeg vil arbejde for reelle minimumsnormeringer, max. 24 elever i klassen, en værdig pleje af ældre og for at kommunen skal være et inspirerende eksempel på en lavere belastning af klimaet," siger han meddelelsen.

Bygningsingeniør Sune Hybert er listens nr. tre Han er 47 år og er opvokset i kommunen. Han er uddannet bygningsingeniør og arbejder til dagligt som projektleder i et rådgivende ingeniørfirma. Sune Hybert har tidligere været ansat i Kommunale Ejendomme i Fredensborg kommune og har bl.a. stået for den tekniske drift af kommunens skoler og biblioteker. "Jeg har derfor stort kendskab til de kommunale bygninger og til kommunen som helhed. Mine politiske hovedinteresser er kommunens byudvikling, miljøet og skoleområdet. Jeg mener, at vore bydele skal udvikles bæredygtigt og med respekt for de eksisterende borgere i området," siger han.

Kemiingeniør Torben Forskov er listens nummer fire. Han er 67 år og pensioneret kemiingeniør.

"Jeg har de sidste tyve år beskæftiget mig med kvarterløft, affaldshåndtering og varmeforsyning. Klima er vores generations største udfordring, og kommunerne har et vigtigt ansvar for varmeforsyningen, der fremover bør basere sig på vedvarende kilder, som solvarme og varmepumper," siger han og tilføjer: "Jeg håber også, at SF efter valget får en plads i Social- og seniorudvalget, blandt andet med henblik på at styrke ældreplejen. Mindre tvungen deltid giver bedre muligheder for at fastholde erfarne kræfter og begrænse antallet af kontakter for den enkelte ældre. En generel styrkelse af ældreplejen vil give bedre muligheder for fysisk og mental forebyggelse ", siger Torben Forskov.