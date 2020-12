Anna Ockelmann, der går på NGG, er med blandt SF-kandidaterne til et kommende Folketingsvalg. Arkivfoto.

SF-Nordsjælland klar til valg

Anna Ockelmann. der går på NGG, er blandt SF's kandidater, hvis der skulle komme Folketingsvalg indenfor de kommende to år

I tilfælde af Folketingsvalg inden for de næste to år, har SF -Nordsjælland valgt spidskandidat og andre fire kandidater, fremgår det af en pressemeddelelse.

Spidskandidaten hedder fortsat Trine Torp, og er som folketingsmedlem allerede et kendt navn, også i Nordsjælland, med særligt fokus på psykiatrien, hvor hun er SF's ordfører.

De øvrige fire kandidater er Peter Westermann, som nummer to på listen, Anna Ockelmann, der går på NGG, Stefan Skrubbeltrang og Dorte Nørbo.

Fik et mandat

Ved det seneste folketingsvalg i 2019 fik SF valgt et mandat i Nordsjælland, nemlig Trine Torp, men ved et kommende folketingsvalg kan partiet måske opnå to mandater, som det tidligere er sket, og med baggrund i den nuværende folketingsgruppes stærke arbejde i Folketinget.