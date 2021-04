Se billedserie 67-årige Gerald 'Jed' Dixon mødte op med - næsten - Beatlesfrisure og dokumentation for negativ test. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: SE BILLEDERNE: Så fik Jed styr på Beatlesgarnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SE BILLEDERNE: Så fik Jed styr på Beatlesgarnet

Kom med til forsinket genåbning i en frisørsalon i Fredensborg og mød en Beatles- og Liverpool-fan, hvis garn trængte til en saks

Fredensborg - 12. april 2021 kl. 16:45 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Det føles lige som i Beatles-dagene," smiler Gerald 'Jed' Dixon, da han havde sat sig i en stol for at vente på at få fikset garnet hos salonen Hairsdesign ved Rikke Thomsen i Jernbanegade i Fredensborg.

Det der med Beatles ligger slet ikke langt fra den 67-årige englænder fra Kvistgård: Han kommer nemlig oprindeligt fra det nordvestlige engelske hjørne, et sted mellem Beatles-byen Liverpool og Manchester, og er pudsigt nok fan af både The Beatles og fodboldklubben Liverpool FC.

'Jed' havde fået tid på genåbningsdagen med skriftligt coronabevis for et negativt testresultat inden for det krævede tidsrum. Og efter en lille times tid i selskab med Mette Sillemann, en af salonens seks frisører, forlod han fro og lettet salonen. Dog ikke uden lige at køre en hånd gennem den nyklippede manke.

Nu ikke for tjekket "Jeg er tilfreds. Det skal jo heller ikke se for tjekket ud," griner 'Jed'.

Han bliver normalt klippet hver anden måned og havde senest frekventeret en frisør i november sidste år.

Her er han så: Gerald Jed Dixon, nyklippet og glad. Foto: Fred Jacobsen

Godt for selvværdet Susanne Hansen fra Fredensborg opsøger frisør i en rytme på halvanden måned. Hun står selv i butik og var "ved at blive vanvittig" af, at håret var blevet så langt i de tre måneder, hun har måttet vente.

"Det betyder noget for ens selvværd at få ordnet håret," siger Susanne Hansen, før hun overlader sin hårpragt til Hairdesigns indehaver Rikke Thomsen, som ifølge Susanne Hansen vil "få frit spil" til at gøre det med håret, som hun mener er passende.

Tjek tages alvorligt For Rikke Thomsen er det bare dejligt at komme i gang igen efter nedlukningen siden den 23. december sidste år og oplyser, at hun der er booket fire-fem uger frem.

Og det der med at tjekke kundernes dokumentation for vaccine og frisk negativ test tager hun alvorlig. Både når kunderne kommer ind i salonen og når de ringer for at bestille tid.

"Mange er faste kunder. Jeg kender dem. Og nogle skal altså lige mindes om reglerne," kommer det med et skævt smil.

Må overholde reglerne Nu er både skoler og liberale erhverv i gang igen efter den forlængede nedlukning på grund af det høje smittetryk. Risikoen for, at det igen kan ske med kort varsel, kender Rikke, og lever med en.

"Vi må jo så bare overholde reglerne," siger hun.

relaterede artikler

Høj smitte udskyder genåbning i fem kommuner 01. april 2021 kl. 07:58