SE BILLEDER: Ugeavis rykker direkte i arresten

Om Ting- og Arresthuset

Ting- og Arresthuset blev opført i 1857 og havde oprindelig plads til 19 fanger.



Huset fungerede som arrest frem til 1919 for kortvarigt at blive genåbnet igen under Anden Verdenskrig fra 1943-1947.



Fra 1932 til 1998 var der politistation i huset. I dag er det fredet.



Særligt velbevaret er den gamle retssal, der bortset fra en kort periode under krigen stort set har stået uberørt i 80 år. Cellerne er alle bevaret med murfast inventar som sammenklappelige brikse, indmurede borde- og stoleplads, der står intakt.