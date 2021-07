SE BILLEDER: NGG's svaner flyver ud i verden

"Verden ligger for jeres fødder. I skal blot indløse billetten til næste eventyr. Bagagen er pakket, men husk at I bestemmer tempoet. Der findes desværre ikke nogen rejseforsikring, der kan dække denne type rejse, men jeg vil nu alligevel slutte af med et Søren Kirkegaard citat: 'At vove er at miste fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv.'