S-kandidaterne er her fotograferet foran Fredensborg Slot. Foto: Peter Dahlerup

Send til din ven. X Artiklen: S klar til valg: Sundhedshuse i fire byer og flere seniorboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S klar til valg: Sundhedshuse i fire byer og flere seniorboliger

Socialdemokratiet er klar med valgprogrammet til november

Fredensborg - 27. august 2021 kl. 12:15 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Et sundhedshus i hvert af de fire bysamfund, flere seniorboliger og Nordsjællands bedste arbejdsplads.

Sådan lyder et lille udpluk af programmet fra Socialdemokratiet, der nu er klar til valget i november efter programmet blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling midt i august.

I forordet til valgprogrammet skriver borgmester Thomas Lykke Pedersen(S):

"Kommunen skal have et sundhedshus i hvert bysamfund og der skal bygges flere senioregnede boliger. Vi vil styrke det lokale erhvervsliv ved at skabe flere lokale arbejdspladser, så færre borgere skal pendle. Vi har nogle af landets bedste vuggestuer, børnehaver og skoler, og den position skal vi fastholde. Der sker i øjeblikket byudvikling i alle vores fire bysamfund, hvor borgerinddragelse og grønt byggeri altid har stået højt på socialdemokraternes dagsorden," skriver borgmesteren, der understreger, at borgerne trygt skal kunne blive gammel i Fredensborg kommune, derfor ønsker S flere hjemmehjælpere og ressourcer til ældreomsorg.

Nordsjællands bedste arbejdsplads Gruppeformand Per Frost Henriksen glæder sig over, at der er opbakning til både svømmehal og andre nye fritids- og idrætsfaciliteter.

"Socialdemokratiet ønsker, at Fredensborg Kommune skal være en af Danmarks bedste arbejdspladser. Socialdemokratiet ønsker ikke en topstyret kommune. Derfor skal der løbende foretages trivselsundersøgelser på kommunens arbejdspladser, så det sikres, at medarbejdere, brugere, forældre og borgere hele tiden har mulighed for at bedømme Kommunen og den kommunale service. Medarbejdere kan i fortrolighed udfylde trivselsundersøgelserne, da de foretages anonymt," siger han i en pressemeddelelse.

Partiforeningens formand Vivian Johnsen understreger, at tidlig indsats betaler sig.

"Socialdemokratiet ønsker at have øget fokus på forebyggelse og vil udvide forebyggelsesrådet til også at rumme børn og unge området - for at sikre fysisk og psykisk trivsel hos alle kommunens borgere," siger hun.

"Det var dejligt med den fulde og enstemmige opbakning til den samarbejdende linje som borgmesteren og byrådsgruppen arbejder efter. Samarbejde giver resultater, det har vi også oplevet i partiforeningen, hvor medlemmer, byrådskandidater, bestyrelse og byrådsgruppe har samarbejdet om et fælles grundlag," lyder det videre.

I valgprogrammet holder Socialdemokratiet fast i at Fredensborg Kommune bliver gældfri i 2023, at kassebeholdningen er høj, at skatterne holdes i ro og der bygges nye skoler og daginstitutioner i de kommende år.