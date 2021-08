I retten fortalte den forurettede kvinde, at det var et vidne, der havde opfordret hende til at melde sagen til politiet. For at få sagen noteret, forklarede vidnet, hvis krop havde sitret, imens hun overværede kvinden få et skub af manden. Han blev frikendt for vold. Arkivfoto: Sarah Marie Winther

Rygte om hashsalg sendte forretningsmand i retten

Irritation over muligt hashsalg fra en ejerlejlighed endte i en voldssag, da en vred 55-årig mand konfronterede lejlighedens kvindelige beboer. Ni måneder senere sad han i retten tiltalt for vold.

Der er ingen tvivl om, at manden var vred. Han havde lige set tre drenge i alderen 15-16 år forlade den ejerlighed i Fredensborg, hvor rygterne gik, at der blev solgt hash. Da lejlighedens kvindelige beboer kort tid efter forlod lejligheden med sin hund, gik den 55-årige mand over til hende for at sige, at hun skulle holde op med at sælge hash. Han greb fat i hendes venstre arm og gav hende også et skub mod brystet med begge sine hænder. Hun væltede ikke, men trådte et skridt tilbage.

Så vidt det forløb, som domsmandsretten fandt dokumenteret, da sagen kørte for retten i Helsingør mandag formiddag. Et skub af den karakter er ikke nok til en dom for vold efter straffelovens §244, da det er under bagatelgrænsen, afgjorde retten. Manden blev derfor frikendt for vold.

Desuden var der ikke vidner til kvindens første forklaring til politiet: At hun blev slået to gange i brystet med knytnæve og grebet så hårdt i armen, at der dagen efter var blå mærker.

Fjols, ikke voldsmand Vi skal tilbage til tre dage før jul i en af Fredensborgs store områder med ejerlejligheder. Ved 13-tiden den 21. december var den 55-årige mand i området, da han ejer 10 lejligheder, som han bruger til udlejning.

Der er angiveligt kendte problemer med salg af stoffer fra nogle af lejlighederne, og den 55-årige har selv sønner. Han ønskede at signalere over for den kvindelige beboer, at hun skulle stoppe salget af hash. Han tog først fat i hende og gav hende et skub, da hun truede ham med, at hun ville sende nogle efter ham, fortalte han i retten.

- Jeg sagde til hende, at hun ikke skulle true mig. Jeg kom jo til at tænke på LTF eller Bandidos, forklarede den 55-årige, der driver erhvervsvirksomhed i kommunen.

Demo foran dommeren I retten rejste han sig for at vise, hvordan kvinden var trådt et skridt tilbage efter skubbe. Det var ikke mere voldsomt, end hvis man ved et uheld bliver ramt af en indkøbsvogn i et supermarked, mente manden

Han viste også, hvordan det ikke var foregået. Det gjorde han ved at foretage en vildere faldende bevægelse bagud, så hustruen på tilhørerpladsen blev en anelse forskrækket. Han var tydeligt påvirket af sagen, da han følte, at han havde meget på spil ved at stå i retten tiltalt for vold. Under proceduren kaldte forsvareren ham for et »stort fjols«, fordi han burde have været for storsindet til at begynde at skubbe kvinden.

Men juridisk er det under grænsen for, hvad der udløser en voldsdom, argumenterede forsvareren, som henviste til andre domme for vold, hvor de forulempede enten var blevet trukket ud af en bil eller skubbet omkuld.

Vidne så ingen slag Anklageren fastholdt, at der var grundlag for at dømme efter anklageskriftet, der beskrev to slag med knytnæve. Desuden mente anklageren, at et eller to skub i sig selv var nok til en dom for vold efter straffelovens §224.

I retten forklarede kvinden, at hun var blevet opsøgt af manden, som hun ikke kendte. Hun havde over for ham afvist, at hun solgte hash. Drengene havde besøgt hendes søn, der er i midten af 20'erne, fortalte hun.

Da han tog fat i hende, havde hun skærmet sit ansigt med den ene arm og derefter mærket et slag, som gjorde ondt bagefter. Men hun kunne ikke huske så meget og ville helst læse op fra et nedskrevet papir, men det må man ikke i retten - man skal fortælle, hvad man husker.

Et vidne fortalte derefter, hvordan hun oplevede skænderiet. Vidnet hørte ikke, at kvinden truede manden. Hun oplevede heller ingen slag med knytnæve, men et skub, og vidnet var i tvivl, om det overhovedet fik kvinden til at træde et skridt tilbage. Den 55-årige mand var så vred, at det havde sitret i vidnet efter at have overværet konfrontationen mellem de to, fortalte hun.

Hvorvidt der bliver solgt hash og andre stoffer fra lejlighederne i boligområdet, kom ikke frem under retssagen.

Kvinden vidnede under strafansvar og måtte ikke lyve, men det gælder kun i den aktuelle sag - en retssag må ikke bruges til at »efterforske« andre sager. Forsvareren forsøgte dog at liste et spørgsmål ind omkring hashsalget, men han var hurtig til at trække det tilbage og undgik dermed en direkte reprimande fra dommeren.