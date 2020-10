Solokov giver ekstrakoncert på Louisiana den 21. oktober. Foto: Anna-Flegontova_DG Foto: FLEGONTOVA_ANNA

Send til din ven. X Artiklen: Russisk kultpianist giver ekstrakoncert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Russisk kultpianist giver ekstrakoncert

Fredensborg - 07. oktober 2020 kl. 19:10 Kontakt redaktionen

Koncerten med den russiske pianist Arcadi Volodos, der skulle have fundet sted 7. oktober på Louisiana, har måttet aflyses på grund af rejserestriktioner og karantænekrav. Så snart nyheden om aflysningen nåede landsmanden Grigory Sokolov, fik Louisiana mulighed for at tilbyde en ekstrakoncert med denne russiske kultpianist.

- Folket skal have musik og koncerter, ellers går verden i stå, siger Solokov.

Koncerten bliver onsdag den 21. oktober og ligger umiddelbart forinden to allerede udsolgte koncerter på Louisiana. Inden han kommer til Louisiana, giver Sokolov tre koncerter i Tyskland - Hamborg, Bremen og Hannover - og det er muligt for ham at gennemføre sin rejse fra Tyskland til Danmark.

- Sokolov vil bare spille, og det er ganske generøst af ham at tilbyde os en ekstrakoncert - både over for sit publikum og over for Louisiana, hvor vi jo kun afsætter halvdelen af pladserne i koncertsalen af hensyn til Covid-19-reglerne, lyder det fra Louisianas musikchef Lars Fenger i en pressemeddelelse.

På programmet for Sokolovs koncerter på Louisiana står der værker af Schumann og Chopin. Billetter til den ekstra koncert kan bestilles på PolitikenBillet.dk - læs mere på Louisianas hjemmeside her.