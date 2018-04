Træningen af falke, høge og ørne foregår i et område, som for 700 år siden var Valdemar Atterdags jagtmarker, og for 500 år siden var det Frederik II, som tumlede sine jagtdyr og fugle ved Esrum.

Rovfugle dykker for publikum - nu med politisk flertal

Ny lov om jagt med rovfugle giver Falkonergårdens sæson en særlig aktualitet. Søndag den 6. maj åbner Falkonergården i Fredensborg op for endnu en sæson, hvor børn og voksne kan opleve et rigt udsnit af falkonerens rovfugle udfolde sig frit. I maj måned er der spændende opvisninger hver søndag samt pinselørdag og 2. pinsedag. I juni er det både lørdag og søndag. Opvisningen begynder altid klokken 15.0.

- I december sidste år vedtog et flertal i Folketinget, at det igen skulle være muligt at gå på jagt med rovfugle i Danmark. Falkonergården gør i den sammenhæng lidt ekstra ud af at orientere om, hvordan jagt med rovfugle foregår. Der vil blive fremvist et bredt udsnit af de forskellige rovfugle, som man kan bruge til jagt, og der vil selvfølgelig også blive fortalt om, hvilket bytte disse rovfugle kan fange, fortæller Falkonergården.