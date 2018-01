Ros til kvinde: Mistænkelige mænd anholdt

En kvinde fra Humlebæk ringede torsdag klokken 12.16 til Nordsjællands Politi og fortalte, at to mænd gik og kiggede meget nysgerrigt på et hus, hvilket hun fandt noget mistænkeligt.

Anmelderen leverede et fyldigt signalement, og flere patruljer blev sendt til området. Her traf de to udenlandske mænd, som ikke kunne redegøre for deres ophold i nabolaget. De to mænd blev derfor taget med til kontrol på politistationen, hvorefter de blev løsladt.